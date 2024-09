PlayStation 5 Pro é oficial! Veja o preço e a data de lançamento

A Sony revelou oficialmente esta terça-feira, dia 10, o PlayStation 5 Pro - a versão mais avançada do seu atual console de jogos. Na apresentação marcou presença Mark Cerny, o responsável pela arquitetura do PlayStation 5 que explicou todos os detalhes da plataforma.

Cerny explicou algumas das novidades que o PlayStation 5 Pro pode oferecer aos jogadores, destacando que esta versão nasce de conversas com os produtores e do que pretendem do console.

Foi aqui que Cerny explicou que os jogos da atual geração dizem respeito à divisão entre os modos Fidelity e Performance - com o primeiro sendo dedicado a maximizar a resolução e o segundo a tornar a jogabilidade tão fluida quanto possível.

No que diz respeito ao PlayStation 5 Pro, Cerny explicou que o console tem um GPU maior, 'Ray Tracing' mais avançado e também o que a Sony chama de PlayStation Spectral Super Resolutio, capaz de usar 'machine learning' para apresentar mais resolução no grafismo.

Estes princípios serão aplicados a jogos existentes no mercado (como 'Marvel's Spider-Man 2' e 'Ratchet & Clank: Rift Apart'), os quais podem ser atualizados para tirarem total uso das capacidades do novo console.

No caso de 'Gran Turismo 7', Cerny referiu que os jogadores poderão contar com 'ray tracing' durante a jogabilidade. Os mesmos benefícios aplicam-se a a 'Hogwarts Legacy'. Esta também presente uma funcionalidade de nome Game Boost, a qual é capaz de melhorar o aspeto de mais de 8.500 jogos compatíveis do PlayStation 4.

O PlayStation 5 Pro está equipado com um disco SSD de 2TB, custará 799,99 euros (cerca de R$ 5 mil) e será lançado no dia 7 de novembro. Vale destacar que esta versão mais avançada do console não contará com suporte para formato físico, com os compradores tendo a oportunidade de adquirir em separador um leitor dedicado de jogos.

O período de pré-compra começa no dia 26 de setembro.