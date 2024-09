Aurora Boreal encanta Reino Unido e Irlanda em noite de céu limpo; veja

Nesta quinta-feira, os entusiastas da observação astronômica tiveram a chance de presenciar um espetáculo raro: uma aurora boreal. O fenômeno pôde ser observado em diversas regiões, incluindo Escócia, Irlanda do Norte e Inglaterra.

De acordo com a BBC, a aurora boreal foi visível nesta quinta-feira, e ainda há boas chances de vê-la na sexta-feira e no sábado, especialmente para quem está no Reino Unido. As melhores condições para a observação são na primeira metade da noite, desde que o céu esteja limpo e sem nuvens.

Como é de se esperar, muitos apreciadores do fenômeno se dedicaram a fotografar e registrar a aurora. As redes sociais foram inundadas com imagens do espetáculo, capturando a beleza impressionante da aurora boreal. Acima, você pode conferir algumas dessas fotos compartilhadas por observadores entusiastas.

