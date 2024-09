Meta admite que treina IA com 'posts' públicos do Facebook e Instagram

A empresa responsável pelo Facebook e pelo Instagram, a Meta, admitiu que se encontra treinando a sua tecnologia de Inteligência Artificial (IA) recorrendo a todas as publicações públicas feitas nas suas redes sociais desde 2007.

Segundo o site 9to5mac, a informação foi compartilhada pela responsável por privacidade global da Meta, Melinda Claybaug, durante uma investigação na Austrália. A possibilidade de a Meta treinar a sua IA com publicações feitas nas respectivas redes sociais já havia sido revelada pelo próprio fundador e CEO da empresa, Mark Zuckerberg.

“A verdade é que, a não ser que tenham decidido tornar privadas as publicações feitas a partir de 2007, a Meta decidiu recolher todas as fotografias e textos de todas as publicações públicas no Instagram e Facebook desde então. Essa é a realidade, não é?”, questionou um senador australiano. “Correcto”, respondeu Claybaugh.

Mesmo que tenha havido essa admissão, a Meta apontou que não recolheu as publicações de usuários menores de 18 anos, adiantando que só inclui fotografias de crianças que tenham sido compartilhadas pelos pais nas respectivas contas.

