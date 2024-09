Não precisa do novo iPhone para ter uma das melhores novidades da Apple

Uma das melhores funcionalidades criadas pela Apple para prevenir roubos de iPhone - a Activation Lock - terá direito a uma evolução que fará com que determinados componentes do celular também sejam abrangidos.

O Activation Lock foi lançado em 2013 e impede que um iPhone roubado seja novamente ativado sem o Apple ID e senha do dono original. Significa isto que os responsáveis pelo roubo de iPhones não podiam continuar a apagar os dados no interior e vender com um dispositivo funcional.

A nova versão do Activation Lock impede também que os iPhone sejam desmontados e tenham as peças vendidas. Caso um iPhone detecte que tem uma determinada peça ou componente com origem em outro iPhone, as calibrações necessárias para o dispositivo funcionar serão restringidas.

Esta nova versão do Activation Lock foi avistada na versão final da beta do iOS 18, o que indica que estará em todos os iPhones compatíveis com esta nova versão do sistema operacional.

