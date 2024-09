Relatório diz que NASA está com futuro em risco

A Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos EUA (NASEM, na sigla em inglês) aproveitou o seu mais recente relatório para lançar o alerta de que NASA pode ter o futuro em risco.

A NASEM aponta para os problemas com falta de financiamento da agência espacial norte-americana, indicando que resulta do “declínio da ênfase nacional na aeronáutica e no espaço civil a longo prazo”.

Da mesma forma, o relatório alerta para uma nova geração de talentos que acaba por integrar empresas privadas neste mesmo espaço.

