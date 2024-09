Esta semana poderá ver uma Super Lua e um eclipse lunar parcial

Os apaixonados por astronomia terão uma noite especial na terça-feira, 17 de setembro, com a oportunidade de observar dois eventos celestiais impressionantes. Durante cerca de quatro horas, acontecerá um eclipse lunar parcial, seguido pela aparição de uma Superlua. Ambos os fenômenos serão visíveis em todo o Brasil, embora a observação possa ser prejudicada por fatores climáticos, como nuvens, chuvas, e a fumaça das queimadas que afetam o país e outras nações sul-americanas, como Argentina, Bolívia e Paraguai.

O eclipse lunar parcial, que ocorrerá quando a Terra se alinhar entre o Sol e a Lua, terá início às 21h41min e terminará por volta de 01h47min da madrugada de quarta-feira, 18. O ponto máximo do fenômeno, quando a sombra da Terra cobrirá parte do satélite, está previsto para ocorrer entre 23h11min e 00h15min, segundo projeções da NASA.

Na sequência do eclipse, os observadores também poderão apreciar uma Superlua, que promete iluminar o céu com intensidade ainda maior que o habitual. A Superlua, conhecida como "Lua da Colheita" por coincidir com a época tradicional das colheitas no Hemisfério Norte, alcançará seu ápice às 23h34min.

Este raro alinhamento de eventos oferece uma oportunidade única para os amantes do céu noturno. A observação poderá ser feita a olho nu, e, mesmo com a possibilidade de algumas condições adversas, o espetáculo promete ser inesquecível. Observadores e fotógrafos de todas as partes do país estarão atentos ao céu em busca dessa experiência celestial que mistura o encantamento do eclipse e o brilho especial da Superlua.





