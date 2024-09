NASA emite alerta para a aproximação de asteroide 2024 ON próximo à Terra

O Jet Propulsion Laboratory da NASA emitiu um comunicado sobre a aproximação do asteroide conhecido como 2024 ON, que passará muito próximo da Terra nesta terça-feira, 17 de setembro. De acordo com a agência espacial, o asteroide ficará a menos de 1.000 quilômetros de distância do nosso planeta, marcando um raro evento astronômico.

O 2024 ON tem um diâmetro estimado de 290 metros, o que o coloca entre os maiores asteroides que normalmente se aproximam da Terra — superando 99% dos objetos celestes que costumam orbitar em nossas proximidades. Esse corpo rochoso viaja a uma velocidade impressionante de cerca de 40.000 km/h. A última vez que o asteroide passou por essa região foi em 2013, e sua próxima aproximação está prevista para 2035.

Apesar de suas grandes dimensões, o 2024 ON não representa qualquer risco de colisão com o planeta, conforme assegura a NASA. No entanto, ele oferece uma excelente oportunidade para entusiastas da astronomia que, com o auxílio de telescópios, poderão observar o fenômeno.

Além da passagem do asteroide, o céu noturno desta terça-feira promete outros espetáculos: será possível observar uma Superlua e um eclipse lunar parcial, tornando a noite especialmente interessante para os apaixonados por astronomia.

