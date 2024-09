Elon Musk prestes a entrar em 'guerra' com regulador da aviação nos EUA

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) concluiu que a SpaceX violou certas exigências relacionadas às licenças de decolagem concedidas pela agência reguladora.

Em resposta, a FAA aplicou uma multa no valor de 633.009 dólares, sendo a maior já imposta pela divisão de transporte espacial comercial da entidade.

De acordo com a FAA, as violações ocorreram em dois lançamentos separados dos foguetes Falcon 9 e Falcon Heavy, acusando a SpaceX de utilizar um centro de controle de decolagem não autorizado.

"A segurança é o nosso foco em tudo que fazemos na FAA, incluindo nossa responsabilidade legal de supervisionar a segurança das empresas licenciadas para transporte espacial comercial. O não cumprimento das normas de segurança por parte de uma empresa resultará em consequências", declarou o conselheiro-chefe da FAA, Marc Nichols, em comunicado divulgado pelo site Ars Technica.

Elon Musk, fundador e CEO da SpaceX, não reagiu bem à decisão da FAA, rapidamente se pronunciando nas redes sociais e ameaçando processar a agência.

"A SpaceX vai entrar com uma ação contra a FAA por excesso de regulamentação", escreveu Musk.

Vale lembrar que, na semana passada, a SpaceX já havia criticado publicamente a FAA, acusando-a de atrasos na concessão de licenças de lançamento, e descrevendo os motivos ambientais citados pela agência como "não razoáveis e exasperantes".

SpaceX will be filing suit against the FAA for regulatory overreach