Nintendo e The Pokémon Company processam produtora de jogo por plágio

A Nintendo e a The Pokémon Company decidiram abrir um processo contra a produtora japonesa Pocketpair, responsável pelo jogo Palworld, que foi lançado em acesso antecipado no início do ano para Xbox e PC. A acusação é de que o jogo plagiou a franquia Pokémon.

No processo, divulgado pelo site The Verge, é possível ler: “Esta ação busca uma providência cautelar contra a infração e uma indenização por danos, alegando que Palworld, desenvolvido e lançado pelo réu, infringe múltiplos direitos de patente.”

Por outro lado, a Pocketpair se manifestou em uma publicação na rede social X, afirmando estar ciente do processo, mas alegando desconhecer as patentes específicas que teria infringido.

"É realmente lamentável que sejamos obrigados a destinar um tempo significativo para questões não relacionadas ao desenvolvimento de jogos por conta deste processo", afirmou a empresa no comunicado. "No entanto, faremos o nosso melhor pelos nossos fãs e para garantir que os desenvolvedores independentes não sejam impedidos ou desencorajados de seguir com suas ideias criativas."

Vale lembrar que a The Pokémon Company já havia indicado a possibilidade de tomar medidas legais contra a Pocketpair. No final de janeiro, a empresa afirmou ter “intenções de investigar e tomar as ações apropriadas”, ressaltando que não concedeu “permissão para o uso de propriedade intelectual e ativos de Pokémon”.

