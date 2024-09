A Terra vai ter uma ' segunda Lua' nos próximos meses

Ao contrário de outros planetas do Sistema Solar que possuem vários satélites naturais, a Terra conta com apenas um: a Lua. No entanto, nos próximos dois meses, nosso planeta terá um "segundo satélite" temporário. De acordo com o Science Alert, o asteroide 2024 PT5, com cerca de dez metros de diâmetro, entrará na órbita da Terra no dia 29 de setembro.

Esse pequeno corpo celeste permanecerá em órbita por aproximadamente 56 dias. A trajetória do 2024 PT5 se manterá até o dia 25 de novembro, quando o asteroide deixará a órbita terrestre e retomará seu percurso ao redor do Sol.

Durante sua trajetória pela órbita da Terra, o asteroide 2024 PT5 provavelmente não será visível para a maioria dos observadores do céu noturno.

Carlos de la Fuente Marcos, professor da Universidade Complutense de Madrid e um dos autores do estudo, explicou em entrevista ao Space.com que o tamanho reduzido do asteroide torna sua observação difícil para amadores.

"O asteroide é pequeno demais e pouco iluminado para ser visto com telescópios ou binóculos amadores. No entanto, está dentro da faixa de brilho adequada para telescópios profissionais usados por astrônomos", comentou Marcos.

O adeus final ao asteroide está previsto para o dia 9 de janeiro, quando ele passará a uma distância de 1,8 milhões de quilômetros da Terra, encerrando temporariamente sua passagem próxima ao nosso planeta.

