Apple revela detalhes das baterias do iPhone 16! Será que houve melhoria?

A chegada ao mercado da série iPhone 16 nesta sexta-feira, dia 20, permite-nos saber mais alguns detalhes sobre esta nova geração de celulares que a Apple não revelou na apresentação oficial.

Entre eles estão detalhes sobre a bateria destes novos modelos e, graças à entidade reguladora brasileira Anatel, podemos saber se há melhorias em relação aos modelos anteriores.

Segundo o site Blog do iPhone, o iPhone 16 está equipado com uma bateria de 3.561mAh (o que corresponde a mais 6,3% em relação ao antecessor); o iPhone 16 Plus tem uma bateria de 4.674mAh (mais 6,6% do que o antecessor); iPhone 16 Pro tem uma bateria de 3.582mAh (mais 9,4%); e o iPhone 16 Pro Max tem uma bateria de 4.685mAh (mais 6%).

Dado que estes novos iPhones estão equipados com um sistema operacional e processadores mais eficientes, fica evidente que os usuários podem contar com uma maior autonomia do que na geração anterior.

