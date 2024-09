Como usar a função "Amigos Próximos" do Instagram para maior privacidade

O Instagram, como rede social, permite aos usuários compartilharem suas vidas por meio de fotos, vídeos e transmissões ao vivo para todos os seus seguidores. No entanto, nem sempre queremos que todas as nossas publicações sejam vistas por todas as pessoas, especialmente se entre nossos seguidores estiverem colegas de trabalho, superiores ou parentes com quem não temos tanta proximidade.

É nesse contexto que entra em cena a funcionalidade "Amigos Próximos" do Instagram. Essa ferramenta permite que você crie um grupo seleto de seguidores, possibilitando a publicação de Stories e conteúdos mais íntimos ou inadequados para um público mais amplo, com maior segurança e privacidade.

Para configurar o grupo de Amigos Próximos, basta seguir alguns passos simples. Primeiro, abra o aplicativo, acesse o seu perfil e clique no ícone de menu (três barras horizontais) localizado no canto superior direito. Em seguida, vá até "Configurações", selecione "Privacidade" e, na seção "Quem pode ver seus conteúdos", escolha a opção "Amigos Próximos".

Nessa área, você poderá procurar entre seus seguidores e selecionar aqueles que deseja adicionar ao grupo. Não há um limite de pessoas que podem ser incluídas, então você pode escolher livremente quem considera mais próximo. Após fazer sua seleção, basta clicar no botão "Concluir" para finalizar o processo.

A partir desse momento, sempre que quiser compartilhar uma Story, Publicação, Reel ou Nota apenas com esse grupo, um ícone verde com uma estrela aparecerá, permitindo que o conteúdo seja exibido exclusivamente para seus Amigos Próximos.



