Satélite europeu capta imagens imperdíveis do festival Burning Man

A missão Copernicus Sentinel-2 registrou imagens de satélite da última edição do Burning Man, um dos festivais de música mais icônicos do mundo, que acontece no deserto de Black Rock, no estado de Nevada, nos Estados Unidos.

O evento mais recente ocorreu entre 25 de agosto e 2 de setembro, reunindo mais de 70 mil pessoas. A imagem capturada pela missão da Agência Espacial Europeia revela a tradicional meia-lua do festival, onde ficam as tendas dos campistas, além de veículos e instalações de arte características do Burning Man.

Vale destacar que, embora tenha registrado o festival, o principal objetivo da missão Copernicus Sentinel-2 é monitorar mudanças ambientais e não especificamente captar imagens de eventos musicais.

© ESA

