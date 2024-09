Elon Musk: “Queremos permitir que qualquer pessoa vá a Marte”

Elon Musk, líder da SpaceX, utilizou a rede social X para compartilhar os planos da empresa para missões a Marte, destacando que uma viagem tripulada ao 'Planeta Vermelho' só será possível após a conclusão bem-sucedida de cinco missões não tripuladas.

"Se todas essas missões pousarem em segurança, as missões tripuladas poderão acontecer em até quatro anos", explicou Musk. "Caso encontremos obstáculos, as missões com tripulação serão adiadas por mais dois anos", acrescentou.

Musk também ressaltou que o fato de as missões para Marte só poderem ser lançadas a cada dois anos — quando a Terra está alinhada com o planeta — torna o desafio ainda maior.

"Independentemente do resultado das primeiras missões, a SpaceX aumentará exponencialmente o número de naves espaciais enviadas a Marte a cada oportunidade de trânsito", afirmou o empresário. "Queremos possibilitar que qualquer pessoa que sonhe com uma grande aventura possa ir a Marte — seja você, sua família ou seus amigos."

