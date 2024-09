Missão SpaceX adiada para sábado devido a furacão Helene nos EUA

A NASA e a SpaceX decidiram adiar o lançamento da missão tripulada Crew-9, inicialmente programada para esta quinta-feira, devido à aproximação da tempestade tropical Helene, que, segundo meteorologistas, pode se transformar em um grande furacão e atingir a costa oeste da Flórida. A nova data de lançamento está prevista para sábado, às 13h17 (horário local), a partir da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida.

A missão Crew-9 tem como objetivo levar os astronautas Nick Hague e Aleksandr Gorbunov à Estação Espacial Internacional (ISS) para substituir os atuais tripulantes Barry "Butch" Wilmore e Sunita "Suni" Williams, que retornarão à Terra a bordo da cápsula "Starliner". Hague será o comandante da missão, enquanto Gorbunov atuará como especialista. Os dois devem permanecer na ISS por cerca de cinco meses, conduzindo pesquisas e realizando uma caminhada espacial.

Originalmente, a Crew-9 deveria ser lançada com quatro tripulantes, mas agora partirá apenas com Hague e Gorbunov, devido a ajustes logísticos após problemas técnicos com a nave Boeing "Starliner". Esses problemas adiaram o retorno de Wilmore e Williams, que permanecem na ISS até fevereiro de 2025, quando a missão "Return the Dragon" está programada para trazê-los de volta.

As previsões indicam que a tempestade Helene pode se intensificar, alcançando a categoria três ou superior na escala Saffir-Simpson, afetando grande parte da península da Flórida. A NASA já posicionou o foguete "Falcon 9", da SpaceX, com a cápsula "Dragon" no topo, na plataforma de lançamento, e prossegue com os testes finais antes do lançamento.

Uma mudança importante para a Crew-9 é o deslocamento da plataforma de lançamento, do Complexo 39A, no Centro Espacial Kennedy, para o Complexo 40, da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, que será utilizado pela primeira vez para uma missão tripulada.



