Cometa em aproximação à Terra é capturado em vídeo por astronauta

As imagens capturadas pela Estação Espacial Internacional já são conhecidas por sua beleza, mas um novo vídeo divulgado pelo astronauta Matthew Dominick traz uma perspectiva ainda mais fascinante. A filmagem mostra o cometa C2023-A3, também conhecido como Tsuchinshan-ATLAS, em detalhes impressionantes, revelando a evolução de sua cauda à medida que se aproxima da Terra.

O vídeo, composto por uma sequência de oito quadros por segundo em estilo ‘timelapse’, mostra o cometa com sua cauda em expansão. Dominick, em publicação na rede social X (antigo Twitter), destacou que a cauda do corpo celeste tem crescido de forma visível a cada dia.

Além disso, o astronauta também chamou atenção para uma leve curvatura na cauda do cometa, que, segundo ele, é resultado da interação com a atmosfera mais densa da Terra à medida que o cometa se aproxima do planeta.

Don Pettit, outro astronauta a bordo da Estação Espacial ressaltou no X: "É absolutamente incrível ver um cometa em órbita. A perspectiva de observar a cauda do cometa a partir do limite da atmosfera é algo especial", escreveu.

