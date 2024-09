SpaceX recria uma das fotografias mais famosas do mundo; veja

A SpaceX decidiu recriar uma das fotos mais icônicas da história, com imagens compartilhadas na rede social X que mostram os engenheiros da empresa sentados na estrutura projetada para capturar o propulsor Super Heavy.

A inspiração para essas imagens vem da famosa fotografia "Lunch Atop a Skyscraper" ("Almoço no topo de um arranha-céu", em português), tirada em 1932 no topo do Rockefeller Center, em Nova York, nos EUA.

"Os engenheiros da SpaceX passaram anos se preparando e meses testando a tentativa de captura do reforço no Flight 5, com os técnicos dedicando dezenas de milhares de horas na construção da infraestrutura para maximizar nossas chances de sucesso", explicou a SpaceX na postagem feita no X.

As fotos estão disponíveis na galeria acima.

