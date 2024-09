'Hackers' estão usando o TikTok em ciberataques; entenda

Um novo relatório da Confense revela que hackers estão utilizando links do TikTok em ataques de phishing para obter credenciais de usuários do Microsoft 365.

De acordo com o relatório, várias pessoas receberam e-mails que alertavam sobre a possível perda de todos os seus e-mails, caso não clicassem em um botão específico. Ao clicar no botão, os usuários eram redirecionados para o TikTok e, em seguida, para vários sites, até chegar a uma página que se assemelha à tela de login do Microsoft 365. Quando os usuários inseriam suas informações, elas eram enviadas diretamente para os hackers.

O site TechRadar explicou que o uso de links do TikTok nesses ataques está relacionado à capacidade da plataforma de redirecionar os internautas para qualquer site externo a partir de perfis, aumentando a eficácia do ataque.

Para evitar se tornar uma vítima desse tipo de golpe, é importante ficar atento aos e-mails recebidos e clicar apenas em links de fontes confiáveis.

