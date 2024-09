Videogames clássicos que vão fazer você se sentir criança de novo - Desde a era de ouro dos jogos de arcade no final dos anos 1970 e 1980, jogar videogames tornou-se um passatempo favorito de milhões de pessoas em todo o mundo. Inúmeras lembranças de fins de semana chuvosos e tardes depois da escola são preenchidas com os sons e visões de amados videogames que se tornaram experiências culturais compartilhadas por todo o mundo, literalmente. Quem nunca passou um fim se semana com os primos tentando zerar um jogo, né? Mesmo apenas a visão de personagens como Mario, Link ou Sonic pode inspirar sentimentos calorosos de nostalgia em muitas pessoas que cresceram com eles. Nesta galeria, vamos viajar pelo túnel do tempo e relembrar os videogames mais clássicos da nossa infância.

© <p>Getty Images</p>