Nasa e SpaceX devem lançar missão que trará astronautas 'presos'

A NASA e a SpaceX devem lançar neste sábado (28) a missão Crew-9, que trará de volta à Terra dois astronautas que estão "presos" no espaço. A missão partirá com apenas dois tripulantes a bordo da cápsula Crew Dragon, para acomodar Suni Williams e Butch Wilmore em seu retorno. O lançamento está previsto para ocorrer às 18h23 (horário de Brasília) no Complexo de Lançamento Espacial-40, em Cabo Canaveral, Flórida.

Williams e Wilmore foram enviados à Estação Espacial Internacional (ISS) em 5 de junho em uma missão planejada para durar apenas 8 dias. No entanto, devido a problemas com os propulsores e vazamentos de hélio na cápsula Starliner da Boeing, o retorno dos astronautas foi adiado, desorganizando o cronograma inicial da missão.

Agora, a Crew Dragon permanecerá acoplada à ISS até o retorno planejado para fevereiro de 2025. Isso significa que os dois astronautas da missão Starliner retornarão mais de sete meses após sua chegada à estação espacial. O lançamento deste sábado tem como objetivo garantir essa volta segura.

Para possibilitar o retorno de Williams e Wilmore, a NASA anunciou em agosto a retirada de dois tripulantes da missão da SpaceX, Zena Cardman e Stephanie Wilson. Eles poderão participar de futuras missões, enquanto Nick Hague, da NASA, e o cosmonauta Aleksandr Gorbunov decolarão na Crew-9.

