Top da categoria da Samsung terá dobro de memória RAM do iPhone 16

A Samsung deve anunciar no início do próximo ano a nova geração de smartphones da linha Galaxy S25. De acordo com a página Ice Universe na rede social X (anteriormente conhecida como Twitter), os fãs da marca podem esperar uma melhoria significativa no desempenho.

O modelo mais avançado, o Galaxy S25 Ultra, deverá vir com 16GB de memória RAM, superando os 12GB do Galaxy S24 Ultra e o dobro da capacidade presente nos dispositivos da série iPhone 16, que contam com 8GB de RAM.

A página na rede social X afirma que essa informação está "100% confirmada", tranquilizando os usuários ansiosos pela novidade.

