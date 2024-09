Próxima caixa de som da Apple pode ser mais avançada do que se espera

A Bloomberg informou que a Apple está desenvolvendo uma nova caixa de som inteligente equipada com tela, que terá seu próprio sistema operacional. De acordo com o jornalista Mark Gurman, esse sistema é chamado provisoriamente de "homeOS" e será baseado no tvOS, utilizado na Apple TV.

O dispositivo terá integração com aplicativos da Apple, como Calendário, Notas e Casa. Além disso, contará com recursos de Inteligência Artificial da empresa, conhecidos como Apple Intelligence. O lançamento oficial está previsto para a primavera, mas esses planos ainda podem sofrer mudanças.

