Gamers recebem outubro com Diablo IV, Silent Hill 2 e Horizon Zero Dawn

Outubro promete ser um dos meses mais intensos do ano para os gamers, com uma série de lançamentos aguardados. Entre os destaques, estão títulos de peso como Sword Art Online Fractured Daydream, Diablo IV: Vessel of Hatred, o remake de Silent Hill 2, Dragon Ball: Sparking! Zero e Metaphor: ReFantazio.

Ao longo do mês, a lista de jogos só aumenta, trazendo lançamentos como A Quiet Place: The Road Ahead, Sonic x Shadow Generations, Call of Duty: Black Ops 6, Life is Strange: Double Exposure e Horizon Zero Dawn Remastered.

Confira alguns dos principais lançamentos de outubro para todas as plataformas:

Predator: Hunting Grounds - 1º de outubro (PS5, Xbox Series X|S)

Throne and Liberty - 1º de outubro (PC, PS5, Xbox Series X|S)

Wizard of Legend II - 3 de outubro (PC - Acesso Antecipado)

Victory Heat Rally - 3 de outubro (Android, iOS, PC)

NHL 25 - 4 de outubro (PS5, Xbox Series X|S)

Sword Art Online Fractured Daydream - 4 de outubro (PC, PS5, Switch, Xbox Series X|S)

Diablo IV: Vessel of Hatred - 8 de outubro (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Silent Hill 2 - 8 de outubro (PC, PS5)

Dragon Ball: Sparking! Zero - 11 de outubro (PC, PS5, Xbox Series X|S)

Metaphor: ReFantazio - 11 de outubro (PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S)

Call of Duty: Black Ops 6 - 25 de outubro (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Horizon Zero Dawn Remastered - 31 de outubro (PC, PS5)

