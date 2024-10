iPhone 16 desaponta? Apple interrompe produção do novo celular

Uma nota enviada aos investidores pelo banco britânico Barclays a que o site 9to5mac teve acesso indica que a Apple decidiu reduzir o número de unidades produzidas da série iPhone 16 até ao final do ano.

Diz a publicação que a Apple decidiu reduzir a encomenda do iPhone 16 em três milhões de unidades, o que aponta para uma queda nas vendas do celular da Apple em relação ao ano passado.

Ainda de acordo com o Barclays, a Apple verificou uma queda de 15% nas vendas do iPhone 16 em relação ao mesmo período do ano passado com o iPhone 15. Supostamente, a Apple espera agora enviar para as lojas 51 milhões de unidades até ao final do ano.

