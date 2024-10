Android 16 pode chegar (muito) mais cedo do que o esperado

A Google tem por hábito lançar novas versões do sistema operacional Android durante o último trimestre do ano, coincidindo com a chegada das novas gerações dos celulares Pixel. No entanto, parece que os planos da tecnológica de Mountain View serão um pouco diferentes com o Android 16.

Esta possibilidade está clara no Compatibility Definition Document que é compartilhado pela Google com os developers do Android 15, que será lançado agora no fim de 2024, onde é destacado que há grandes mudanças previstas para “25Q2/Android W”

Isto significa que as mudanças estão previstas para o segundo trimestre de 2025 (“25Q2”) e que se trata da próxima versão do Android. Tendo em conta que, internamente, o nome de código do Android 15 era identificado com a letra “V” de “Vanilla Ice Cream” (sorvete de baunilha, em português), fica claro que “Android W” é uma referência à próxima versão do sistema operacional.

Vale destacar que a Google costuma organizar no segundo trimestre de cada ano o evento I/O dirigido a developers, pelo que é possível que o Android 16 seja apresentado nesta ocasião.

