Fotografia da NASA mostra roda danificada do rover Curiosity em Marte

A NASA divulgou uma imagem capturada pelo rover Curiosity em Marte, onde é possível ver uma das rodas danificadas do veículo. Apesar do dano visível, a agência garante que isso não compromete o andamento da missão, que foi lançada em 2011.

"Essas grandes rodas continuam girando", diz a publicação feita na rede social X. "As fotos recentes das minhas rodas deixaram alguns de vocês preocupados, mas estou aqui para garantir que está tudo bem! As imagens ajudam minha equipe a monitorar o desgaste. Se necessário, eu poderia me livrar de parte delas e continuar rodando."

A roda danificada parece ser uma das do lado direito, localizada no meio do rover. Cada uma das rodas do Curiosity possui 50 centímetros de diâmetro e 30 centímetros de largura, projetadas para suportar as adversidades do terreno marciano.

