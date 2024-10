NASA e SpaceX adiam lançamento da Europa Clipper devido ao furacão Milton

A NASA e a SpaceX adiaram o lançamento da missão Europa Clipper, previsto para a próxima quinta-feira na Flórida, devido à ameaça do furacão Milton.

O ciclone, que se formou no fim de semana no Golfo do México, deve atingir o estado da Flórida no meio da próxima semana, trazendo chuvas e ventos fortes na costa oeste e no Cabo Canaveral.

Segundo Tim Dunn, gestor do programa de serviços de lançamento da NASA, a próxima oportunidade de lançamento será determinada após a passagem do furacão, seguida de uma avaliação das instalações e ações de recuperação.

Na última sexta-feira, a nave Europa Clipper foi transferida para o hangar da plataforma de lançamento 39A, no Centro Espacial Kennedy, como parte dos preparativos finais para a viagem à lua Europa, de Júpiter. A NASA garantiu que a nave está segura, enquanto o centro se prepara para a chegada do furacão Milton.

A missão da Europa Clipper, a maior nave espacial construída pela NASA para exploração planetária, é orbitar a lua Europa e investigar se ela pode abrigar vida. A nave percorrerá 2,9 bilhões de quilômetros para chegar a Júpiter em 2030.

A NASA está avaliando outras datas de lançamento até o dia 6 de novembro para a missão, que terá duração de quatro anos.

