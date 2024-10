O que falta para a plataforma X voltar a funcionar no Brasil

Na última sexta-feira, o X (antigo Twitter) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que efetuou o pagamento de R$ 28,6 milhões em multas aplicadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a rede social permanece bloqueada no Brasil. O motivo para a continuidade da suspensão é que o depósito foi realizado em uma conta incorreta — a quantia foi destinada à Caixa Econômica, enquanto o pagamento deveria ter sido feito em uma conta do Banco do Brasil.

Alexandre de Moraes destacou que a liberação da plataforma só ocorrerá quando o pagamento for devidamente comprovado na conta correta, e agora aguarda um parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o caso.

A rede social argumenta que realizou o depósito conforme orientado e alega não haver motivo para que o bloqueio seja mantido. A suspensão do X no Brasil foi imposta no final de agosto, e, apesar da confusão com o pagamento, há expectativa de que o desbloqueio aconteça ainda nesta semana, assim que a transferência correta for validada.

As multas totalizam R$ 28,6 milhões, sendo R$ 18,3 milhões por penalidades aplicadas ao X e à Starlink, ambas de propriedade de Elon Musk, relacionadas a multas não quitadas anteriormente. Além disso, outros R$ 10 milhões foram aplicados pela tentativa de contornar a decisão da Anatel, com uma multa diária de R$ 5 milhões pela infração.

Outro valor de R$ 300 mil foi imposto à representante comercial da plataforma no Brasil, Rachel Vila Nova Conceição, o qual também será pago, conforme informado pela defesa da empresa.

Leia Também: Quem são os advogados que o X (Twitter) contratou no Brasil