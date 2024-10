Celular na cama pode ser um foco de bactérias, alerta especialista

Se você tem o hábito de dormir com o celular no quarto ou até mesmo na cama, talvez seja hora de repensar essa prática. De acordo com a loja britânica MattressNextDay, seu celular pode estar repleto de bactérias.

Uma pesquisa divulgada pelo site Indy100 revelou que 51% das pessoas no Reino Unido nunca limpam seus celulares. Considerando que, em média, os usuários tocam no celular mais de 2.600 vezes por dia, fica evidente que esses dispositivos acumulam sujeira e bactérias ao longo do dia.

A situação pode piorar porque, com o aumento da temperatura corporal durante o sono, a cama pode se tornar um ambiente ideal para a proliferação dessas bactérias.

"Não se esqueçam: suas camas devem ser um santuário de descanso, não uma placa de Petri para bactérias potencialmente nocivas", alertou o CEO da MattressNextDay.

