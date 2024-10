Nova imagem revela design da 4.ª geração do iPhone SE

O modelo mais recente do iPhone SE foi lançado em 2022, mas, segundo os últimos rumores, a Apple já está trabalhando no lançamento da quarta geração deste dispositivo de preço mais acessível.

As informações disponíveis sugerem que o novo iPhone SE será oficialmente anunciado na primavera de 2025. Analistas acreditam que este lançamento poderá ajudar a Apple a superar a Samsung na lista das marcas mais vendidas de smartphones.

Embora ainda seja cedo para termos detalhes precisos, a página de Sonny Dickinson na rede social X (antigo Twitter) compartilhou o que seria a capa protetora do novo iPhone SE.

Se a informação for confirmada, a imagem sugere que o novo modelo contará com uma câmera dupla na parte traseira. O design da capa mostra um espaço maior para as lentes, e, ao contrário da maioria dos iPhones, onde as câmeras duplas são dispostas verticalmente, os sensores (ou o LED de flash) parecem estar posicionados lado a lado.

Leia Também: Depois dos Consoles, 'Destiny' está a caminho dos celulares