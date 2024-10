Desafios que astronautas enfrentam e ninguém imagina - Na realidade, o espaço é um lugar extremamente perigoso, onde muitos desafios podem surgir enquanto os astronautas flutuam no vazio. Embora os efeitos colaterais físicos dos voos espaciais sejam amplamente conhecidos e frequentemente discutidos, há também pequenos inconvenientes que tornam a vida na Estação Espacial Internacional menos glamourosa do que se imagina. Esse projeto internacional que envolve os Estados Unidos, Rússia, Europa, Japão e Canadá, não só proporciona um lar para os astronautas, mas também serve como um laboratório único. Seu principal objetivo é realizar experimentos em microgravidade e em condições extremas do ambiente espacial, contribuindo para avanços científicos em diversas áreas. No entanto, viver e trabalhar em um ambiente tão desafiador traz uma série de dificuldades para seus habitantes espaciais. Curioso para saber mais? Explore esta galeria e descubra alguns dos problemas mais incômodos que os astronautas enfrentam no dia a dia.

© Getty Images