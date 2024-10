Como é Marte? Fotos impressionantes do Planeta Vermelho - O planeta que ganhou seu nome por causa do deus romano da Guerra é o quarto em relação ao Sol e o segundo menor do sistema solar. Sua cor avermelhada se dá pela quantidade de óxido de ferro predominante em sua superfície, o que lhe rendeu o apelido de "Planeta Vermelho". Muita gente se pergunta se Marte seria uma opção válida para receber humanos, já que nosso vizinho tem muitas características semelhantes à Terra. Por isso, muitas naves espaciais não tripuladas, como sondas orbitais e rovers, foram enviadas para Marte pela União Soviética, Estados Unidos, Europa e Índia, como forma de estudar a superfície, o clima e a geologia do planeta. Na galeria, deslumbre-se com as belas paisagens do misterioso Planeta Vermelho.

