"Inconveniente e muito caro". Trump quer acabar com fuso horário de verão

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (15) que pretende acabar com o horário de verão. Em uma publicação na rede social TruthSocial, Trump escreveu: "O Partido Republicano envidará os seus melhores esforços para eliminar o horário de verão, que tem um eleitorado pequeno mas forte, mas não deveria! O horário de verão é inconveniente e muito caro para a nossa nação".

A proposta também recebeu apoio de Elon Musk e Vivek Ramaswamy, que liderarão o novo Departamento de Eficiência Governamental no governo Trump. Musk publicou no X, em novembro, que "as pessoas querem abolir as irritantes mudanças de horário", enquanto Ramaswamy reforçou que "é ineficiente e fácil de mudar".

Por outro lado, Donald Trump Jr., filho do presidente eleito, expressou uma opinião contrária à do pai. Ele comentou nas redes sociais: "Deixem sempre o horário de verão", demonstrando preferência pela manutenção do atual sistema.

Nos Estados Unidos, o horário de verão foi implementado em 1918 para economizar energia durante a Primeira Guerra Mundial, mas nem todas as regiões do país o adotaram. Estados como o Havaí e partes do Arizona não seguem a mudança de horário.

