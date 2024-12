Rei Charles III entra no espírito natalino com a The King's Foundation

O rei Charles III, de 76 anos, participou do evento anual da The King’s Foundation na última sexta-feira, 13 de dezembro, realizado nos jardins de Highgrove, perto de Tetbury, Inglaterra. Durante a ocasião, o monarca interagiu com alunos e funcionários da organização criada por ele em 1990, ainda como príncipe de Gales.

A The King’s Foundation beneficia cerca de 15 mil estudantes todos os anos, segundo informações da People. Durante o evento, Charles demonstrou entusiasmo e engajamento, especialmente ao expressar seu interesse por trabalhos artesanais. "Foi muito emocionante ver o rei compartilhar sua paixão pelo artesanato", afirmou Emily Rose Saunders, uma das estudantes presentes.

O rei também aproveitou o momento para cumprimentar os participantes, conversando com as crianças de maneira descontraída e sorridente. Além disso, Charles ajudou a decorar uma árvore de Natal, reforçando o clima festivo do evento.

