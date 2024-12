SpaceX quer transformar base de foguetes numa cidade

Elon Musk, dono da SpaceX, quer que a base da empresa no Texas, conhecida como Starbase, seja reconhecida oficialmente como uma cidade pelo Condado de Cameron.

O empresário revelou essa intenção ao compartilhar uma carta que diz ter enviado ao juiz da região onde a Starbase está localizada. No documento, Musk solicita que sejam realizadas eleições para decidir se a área deve ser incorporada como uma cidade. “A Starbase é o lar do desenvolvimento e produção da Starship da SpaceX, um projeto concebido para transformar o acesso da humanidade ao espaço”, afirma a carta. Musk também destacou que a empresa está investindo bilhões de dólares em infraestrutura e gerando milhões em receitas e impostos para empresas e governos locais, com o objetivo de transformar o sul do Texas na porta de entrada para Marte.

Além disso, Musk argumenta que, para continuar com o desenvolvimento da SpaceX, é fundamental que Starbase tenha a capacidade de crescer como comunidade e oferecer melhores condições aos trabalhadores que já residem na região.

SpaceX HQ will now officially be in the city of Starbase, Texas! https://t.co/zpN4t3mJQT — Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2024

