Inventores que se arrependeram de suas criações - É seguro dizer que a maioria das invenções surge com intenções puras. Através do método científico, nós, como espécie, fomos capazes de criar tecnologia, cultura, arquitetura e muito mais para nos ajudar a resolver os problemas aparentemente infinitos que surgem, sejam questões de conveniência ou de essência mais terrível. Ainda assim, sempre há oportunidades para que boas ideias se tornem ruins e, infelizmente, também vimos inúmeros exemplos de tais invenções que até hoje nos atormentam. Da mesma forma como todos nós fazemos escolhas das quais nos arrependemos, alguns dos inventores de coisas extremamente populares também lamentaram suas criações, apesar da popularidade (ou, de fato, por causa dela). E isso nem inclui os inventores que foram mortos por suas invenções... Na galeria, descubra as invenções que se tornaram o pesadelo de seus inventores!

