Sente-se inchado? Especialistas aconselham que beba este tipo de chá

Indhira Ghyssaert, médica e nutricionista, explica que o inchaço é "uma forma de o nosso corpo e sistema digestivo comunicarem que algo está errado". Segundo a especialista, é essencial identificar a causa do problema e apostar em alimentos e bebidas que ajudem a aliviar os sintomas.

Uma dessas opções é o chá verde, indicado por Sarah Logan, dietista citada pela Parade. "O chá verde é rico em aminoácidos, polifenóis, carboidratos e fibras, que ajudam a reequilibrar as bactérias no intestino", explica a especialista.

De acordo com Logan, os antioxidantes do chá verde ajudam a reduzir a inflamação intestinal, enquanto os polifenóis atuam como prebióticos, ou seja, "alimento" para as bactérias benéficas do intestino. Além disso, as catequinas presentes no chá contribuem para um ambiente intestinal mais saudável, ajudando a controlar o inchaço a longo prazo.

Para sentir os benefícios, é recomendado consumir de três a cinco xícaras de chá verde por dia. Essa quantidade fornece cerca de 180 miligramas de catequinas, que possuem efeito antioxidante, e 80 miligramas de teanina, responsável por promover relaxamento.

