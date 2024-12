Como transformar sua casa com toques de luxo e sem gastar muito - Na decoração de uma residência, às vezes menos é mais. Você pode seguir as últimas tendências, mas existem truques simples que você pode usar para fazer seu lar parecer luxuoso e atemporal, como se pertencesse a uma celebridade! Claro, você não quer gastar uma fortuna fazendo para valorizar seu imóvel e parecer mais caro. Mas não tenha medo, existem maneiras de conseguir isso dentro do orçamento. Clique na galeria a seguir e descubra os segredos para deixar sua casa mais cara.

© Shutterstock