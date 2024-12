Famosos que já foram professores: e o que eles ensinavam? - Imagine ser estudante e se deparar com um professor famoso? Quer dizer, um docente que é também uma estrela! Apesar de parecer improvável, a verdade é que várias celebridades já deram aulas ou até se dividem entre a carreira artística e suas turmas para ensinarem! E não são só os gringos, não. Artistas brasileiros mostraram ter vocação para o ensino antes da fama! Inclusive a aniversariante do dia: Fernanda Montenegro. Curioso para saber o que ela ensinava e quem são os outros famosos professores? Na galeria, conheça os astros e estrelas que arrasaram na profissão que é base de todas as outras profissões!

© <p>Getty Images</p>