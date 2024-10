Oriônidas: veja a chuva de meteoros nos dias 26 e 27 de outubro

Os entusiastas da astronomia tiveram a chance de observar a chuva de meteoros Dracônidas em outubro, mas ainda neste mês será possível presenciar mais um evento desse tipo.

Trata-se das Oriônidas, uma chuva de meteoros formada por fragmentos do cometa 1/P Halley, que orbita o Sol a cada 76 anos. O fenômeno ocorre anualmente entre os dias 2 de outubro e 7 de novembro.

Segundo o Observatório do Lago Alqueva, o pico das Oriônidas aconteceu na noite de domingo (20) para a madrugada de segunda-feira (21). No entanto, devido à presença da Lua, as melhores datas para observar os meteoros serão nos dias 26 e 27 de outubro, quando a visibilidade deverá ser maior.

