PlayStation anuncia chegada de mais um exclusivo ao PC

A Sony confirmou que mais um exclusivo da PlayStation está a caminho do PC. Desta vez, é o jogo ‘Marvel's Spider-Man 2’, desenvolvido pela Insomniac Games e inspirado no famoso super-herói da Marvel, que foi originalmente lançado em outubro de 2023.

O lançamento para PC está marcado para o dia 30 de janeiro, quando o título estará disponível nas plataformas Steam e Epic Games Store. A versão para PC incluirá todos os conteúdos adicionais lançados até o momento. No entanto, a Sony informou que, por enquanto, não há planos para adicionar "conteúdos extras de história" ao jogo.

Para quem deseja saber mais sobre ‘Marvel's Spider-Man 2’, o site Notícias ao Minuto publicou uma análise na época do lançamento do jogo para PlayStation 5. Além disso, um trailer foi divulgado para anunciar a chegada do título ao PC, que pode ser conferido acima.

