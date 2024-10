Tim Cook: "Não queremos ser os primeiros, queremos ser os melhores"

O lançamento do iPhone 16 em setembro trouxe a expectativa de que essa nova geração de smartphones da Apple seria voltada para a Inteligência Artificial (IA), graças à introdução do Apple Intelligence – um conjunto de funcionalidades que muitos veem como a tentativa da empresa de competir com gigantes como a OpenAI.

Entretanto, algumas críticas apontam que a Apple estaria chegando tarde nesse campo. O CEO Tim Cook, em entrevista ao The Wall Street Journal, rebateu essa visão e defendeu a abordagem da empresa.

"Não queremos ser os primeiros, queremos ser os melhores", declarou Cook. "Se tivermos que escolher entre as duas coisas, não temos dúvida do que preferimos. Se você perguntar para cem pessoas, cem delas dirão que o importante é ser o melhor."

