SpaceX está preparando a Starship para mais um voo de teste

A SpaceX compartilhou imagens que indicam que o sexto voo de teste da sua nova nave espacial Starship está cada vez mais próximo.

Numa publicação compartilhada na rede social X (ex-Twitter), a SpaceX destaca que o foguete Super Heavy - que é usado como propulsor da Starship - foi transportado para a base da empresa localizada em Boca Chica no estado do Texas, nos EUA.

Vale lembrar que, para este teste ser realizado, a SpaceX tem de aguardar pela autorização da entidade reguladora para aviação no país, a Administração Federal de Aviação.

O mais recente voo de teste com o Starship aconteceu no dia 13 de outubro, uma ocasião em que a SpaceX conseguiu ‘pegar’ o Super Heavy com recurso a braços robóticos.

Flight 6 Super Heavy booster moved to the Starbase pad for testing. The move comes just one week after returning the first booster caught following launch pic.twitter.com/iwmqCeF3tE