As chocantes previsões da Ciência para o futuro do universo - Há muitos mistérios no universo que permanecem sem solução até hoje, mas um dos maiores é como ele terminará. Sobre esse grande enigma, o famoso YouTuber Melodysheep produziu o vídeo "Timelapse do Futuro: Uma Viagem ao Fim dos Tempos", baseado em pesquisas científicas que abordam questões fundamentais para a Humanidade: como será o futuro e como o universo chegará ao fim. Ficou intrigado? Clique nesta galeria para ver o que a ciência previu.

© <p>Getty Images/Shutterstock</p>