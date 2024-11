Clube alemão abandona X, acusando rede de ser 'amplificador de ódio'

Após os anúncios de saída do The Guardian e do La Vanguardia da rede social X, o clube alemão FC St. Pauli também confirmou que abandonará a plataforma liderada por Elon Musk.

Em um comunicado em seu blog oficial, o clube declara que Musk "transformou um espaço de debate em um amplificador de ódio, capaz de influenciar a campanha para as eleições parlamentares na Alemanha".

O FC St. Pauli também mencionou as eleições presidenciais dos EUA, realizadas na semana passada, nas quais Donald Trump foi eleito.

“Além disso, após a vitória, Trump escolheu Musk para liderar um novo departamento governamental”, afirma o clube. “Musk foi um grande apoiador da campanha de Trump, usando o X para esse fim. Presume-se que o X também promoverá conteúdos autoritários, misantrópicos e de extrema-direita na próxima campanha eleitoral alemã, manipulando o debate público.”

O clube finaliza o comunicado informando que passará a utilizar a rede social Bluesky como alternativa ao X.

