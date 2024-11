Como evitar golpes e fraudes na Black Friday - À medida que a Black Friday e a Cyber Monday se aproximam, uma das maiores temporadas de compras na internet está prestes a começar. No entanto, esse aumento nos gastos também cria uma oportunidade para golpistas e criminosos virtuais explorarem consumidores desprevenidos. Portanto, é crucial ser cauteloso para evitar facilitar as coisas para fraudadores. Tomando algumas precauções de segurança, você pode garantir que suas compras online não virem um problemão financeiro ou causem um estresse desnecessário. Quer garantir sua segurança durante a Black Friday e a Cyber Monday? Dê uma olhada nessa galeria e fique por dentro dos principais cuidados que deve ter antes de fornecer dados pessoais e do seu cartão de crédito.

