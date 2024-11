Console mais vendida da história da Nintendo completa 20 anos

O Nintendo DS completou 20 anos de lançamento em 21 de novembro, marcando um marco histórico para a Nintendo. Lançado em 2004 no Japão, o console portátil é o mais vendido da empresa, com mais de 154 milhões de unidades, ficando atrás apenas do PlayStation 2, que lidera com mais de 155 milhões.

O sucesso do Nintendo DS foi impulsionado por modelos alternativos, como o DS Lite, lançado em 2006, o DSi, em 2008, com melhorias de hardware, e o DSi XL, em 2009, uma versão maior e mais robusta.

Entre os jogos memoráveis estão títulos icônicos como New Super Mario Bros., Nintendogs, Mario Kart DS, a série Brain Age, Pokémon Diamond & Pearl e Dragon Quest IX. Esses jogos marcaram uma geração e são lembrados até hoje.

© Flickr / Frederic Bisson

A plataforma representou uma revolução na jogabilidade portátil, introduzindo a tela sensível ao toque e funções inovadoras que transformaram a experiência de jogo e conquistaram públicos diversos ao redor do mundo.

A Nintendo se prepara agora para anunciar uma nova geração de consoles, sucedendo ao Switch, que atualmente ocupa o terceiro lugar na lista de consoles mais vendidos.

