Empresa de Elon Musk vai tentar controlar braço robótico com pensamentos

A Neuralink, empresa de Elon Musk especializada no desenvolvimento de chips implantáveis em cérebros, anunciou que iniciará testes para avaliar o uso desses dispositivos no controle de braços robóticos.

O objetivo é permitir que os braços robóticos sejam controlados apenas pelo pensamento, conforme detalhado em uma publicação feita na rede social X (antigo Twitter).

“Estamos entusiasmados em anunciar a aprovação e o lançamento de um novo teste de viabilidade para ampliar o controle ICB [Interface Cérebro-Computador] utilizando o implante N1 para um braço robótico experimental”, declarou a empresa. “Este é um primeiro e importante passo para restaurar não apenas a liberdade digital, mas também a liberdade física”.

Vale lembrar que a Neuralink começou este ano os primeiros testes clínicos em humanos, com foco em ajudar pessoas com deficiências motoras a interagirem com computadores e dispositivos eletrônicos apenas usando o pensamento.

