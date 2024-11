NASA transforma motores de foguete em "lareira" para o Natal

Se você é fã do espaço e adora criar um clima aconchegante em casa para leituras ou encontros com amigos, a NASA trouxe uma novidade especial para este Natal. Em vez da tradicional lareira com madeira crepitando, a agência espacial apresenta uma versão nada convencional: motores de foguetes em pleno lançamento, com som realístico para combinar.

O vídeo, lançado pela NASA, simula uma lareira, mas substitui as chamas por imagens impressionantes dos motores RS-25 do foguete SLS (Space Launch System) em ação. “Exatamente o que você precisa para a época festiva”, brinca a NASA. “O calor dos quatro motores RS-25 e dos propulsores laterais – o suficiente para levá-lo à Lua ou sobreviver às festas com os sogros!”, diz o comentário que acompanha o vídeo.

A simulação combina o visual dos motores em operação com o som real de um foguete, criando uma experiência única para os amantes da exploração espacial. Caso queira usar esta "lareira" durante um encontro em casa, o vídeo está disponível no YouTube em resolução 4K e com duração de oito horas – perfeito para criar o clima durante toda a noite.

