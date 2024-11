Estudo revela que tornados magnéticos causam tempestades em Júpiter

Pesquisadores descobriram que as tempestades violentas na atmosfera de Júpiter, frequentemente observadas com formas ovais gigantescas, são causadas por tornados magnéticos que se originam na ionosfera do planeta. O estudo foi publicado recentemente na revista científica Nature.

Com dimensões impressionantes, que podem rivalizar com o tamanho da Terra, essas tempestades têm origem na interação entre as linhas do campo magnético de Júpiter — um dos mais poderosos do Sistema Solar. Segundo os cientistas, a fricção gerada por essa interação cria tornados magnéticos que desencadeiam as intensas tempestades características do maior planeta do sistema.

Além disso, o estudo aponta para o papel crucial do chamado Plasma Torus, um anel carregado de partículas que resulta da intensa atividade vulcânica da lua Io, uma das maiores luas de Júpiter. A fricção entre o Plasma Torus e o campo magnético do planeta contribui significativamente para a formação desses tornados, alimentando as impressionantes tempestades na atmosfera joviana.

A descoberta fornece novas pistas sobre a dinâmica atmosférica de Júpiter e reforça o papel do magnetismo e das interações com suas luas no comportamento climático extremo do planeta.

